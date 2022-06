VOOR EEN WAARDIG AFSCHEID VAN HET JONGSTE LEVEN

Bij ouders van overleden jong- en te vroeg geboren kinderen bestaat de groeiende behoefte een passende vorm te vinden bij het afscheid van wat hun reeds dierbaar geworden is. Ontwerper Henny Wilting heeft een aantal afscheidskistjes ontworpen die op gepaste wijze vorm geven aan de verwerking van dit verlies.





AZZURRO, CESTINO en XILIA

Afscheidskistjes.nl heeft drie verschillende modellen in verschillende maten.

Het kinderkistje AZZURRO is een opvallend ontwerp en is met persoonlijke zorg en aandacht voor detail in eigen atelier met de hand vervaardigd. Opvallend van vorm als blijvende herinnering. Wat het rieten mandje CESTINO zo bijzonder maakt is de wijze waarop het afgesloten wordt met een dekje van wolvilt die op een decoratieve manier wordt vastgestrikt. De XILIA-kistjes is een gezamenlijk ontwerp van Henny Wilting en AKIDIA-uitvaartkisten. Het kistje heeft een aantal mogelijkheden om diverse kleuren te combineren.





TEXTIELE PRODUCTEN

Naast het aanbod van kinderkistjes en mandjes levert Afscheidskistjes.nl ook kleding voor de allerkleinsten. Verkrijgbaar zijn o.a. wikkeldoeken, omslagdekentjes, gehaakte slofjes en kledingsetjes.





FAIR & GREEN

Voor alle producten geldt dat verwerkte materialen op basis zijn van natuurlijke grondstoffen.