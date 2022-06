Kun je wel wat hulp gebruiken?

MvdE studio maakt interieurontwerpen voor alle soorten woningen en ruimtes. Het is niet altijd gemakkelijk om de sfeer te creëren die je voor ogen hebt. Met een frisse blik en de nodige ontwerp ervaring help ik je hier graag bij! Dit kan variëren van een compleet nieuw interieur tot alleen het zetten van de puntjes op de i. Samen kijken we naar je wensen en de mogelijkheden en zoeken we naar de stijl die bij je past.

Als interieurontwerper en architect vind ik niks leuker dan me bezig te houden met ontwerpen, architectuur, interieur en design. Ik word enthousiast van een mooie stoel of een toffe ruimte en vind uitdaging in het laten samenkomen van wensen en mogelijkheden.





Neem gerust contact met me op en maak, geheel vrijblijvend, een afspraak voor een kennismakingsgesprek!