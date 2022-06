Zelf je huis verkopen, zonder makelaar. Al vanaf 197,- all in. Of kies een volledig verzorgd pakket incl. fotografie, video, inmeten, voor slechts 767,-Bespaar duizenden euro's want je betaalt geen courtage bij verkoop. Wij plaatsen je huis op Funda, Huislijn, Pararius, enz. Kandidaten leiden we naar jou door, zodat je zelf een afspraak kunt maken voor een bezichtiging. Wij begeleiden je persoonlijk per e-mail en telefoon.