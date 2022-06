You surround You is een bureau dat vol passie werkt aan interieurprojecten. Het uitgangspunt van de projecten is geijkt op een architectonische en strakke basis. Ten alle tijden dient het bestaande gebouw, de locatie en het gebruik als uitgangspunt voor het ontwerp. De spanning tussen gebouw en interieur is daardoor vaak voelbaar.

YsY streeft ernaar, binnen de gestelde ambities, budget en wensen van de opdrachtgever een levendige ruimte op te leveren. Een ruimte die voor zichzelf spreekt. Het proces van concept tot en met uitvoering wordt door YsY begeleid.