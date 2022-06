Elke keer als we aan een droomhuis mogen werken gaan we met super veel enthousiasme aan de slag. Het is ontzettend leuk en eervol om de droom van een opdrachtgever te mogen realiseren. Wij vinden dat het bouwen van je eigen huis, moet zijn als een droom die uitkomt (en geen stressvol, financieel debacle). Met tekeningen, 3d-modellen en lange gesprekken motiveren en inspireren wij jou om samen met ons het perfect passende ontwerp te maken. Ontwerpen gaat over het maken van keuzes. Onze taak is om steeds de keuzes en hun consequenties inzichtelijk te maken, zodat we samen tot een goed eindresultaat komen. De opdrachtgever is dus leidend. Elk project is zodoende uniek en bijzonder, een maatpak voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd zijn we altijd eerlijk en realistisch over de verwachtingen die je bij het dromen mag hebben en laten we dus geen luchtkastelen zien. Dit realisme vraagt om actuele kennis van bouwtechniek en bouwkosten, maar ook van bouwproces en regelgeving. Architect eigen huis begeleidt en adviseert van initiatief t/m ingebruikname. Onze ontwerpen zijn zonder opsmuk en verrommelende installaties. We houden van materialen die mooi zijn en blijven, toegepast in details die écht passen bij ontwerp. Graag delen we onze kennis over duurzaamheid met onze opdrachtgevers. Duurzaamheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Je kan denken aan energie, materiaalgebruik en onderhoud. Elke opdrachtgever heeft andere prioriteiten. Ook hier zijn wij van dienst door de mogelijke keuzes inzichtelijk te maken.

