Aardse Kunst verbeeld in fotowerk (zowel binnen als buiten) en papierwerk.

De titel van mijn website is Aardse Kunst en dat dekt de lading van mijn beeldtaal. De aardse kleuren en de detaillering in mijn werk zijn rechtstreeks uit de natuur afkomstig. De beeldtaal in mijn fotowerk en papierwerk kenmerkt zich door detaillering, aardse, natuurlijke kleuren, abstractie van de waarneembare werkelijkheid.

Ik fotografeer verweerde oppervlakken van muren, deuren en gesteenten. Verwering levert zoveel prachtige kleurnuances op, die in detail, uitvergroot, helemaal tot hun recht komen. Vooral in landen als China, Italië, Turkije, Jordanië, maar ook in Berlijn, Antwerpen en Haarlem

Voor mijn papieren objecten gebruik ik handgeschept papier en natuurlijke kleurpigmenten. Door het papier te bewerken met een speciale lijm als bindmiddel voor de pigmenten en de laklaag die ik aanbreng is het werk niet kwetsbaar, zoals velen denken, maar vocht-, deuk- en uv-bestendig. Naast twee-dimensionaal werk maak ik sinds begin 2014 ruimtelijke objecten van papier. Eerst half-ruimtelijk: de Totems en sinds maart 2014 gebruiksvoorwerpen: vazen, potten, schalen, sieraden.

Mijn collectie gebruiksvoorwerpen wil ik in de nabije toekomst nog uitbreiden met sieraden, kamerschermen, lampen, shawls en…wat er verder geëxperimenteerd gaat worden.

De foto's kunnen op diverse formaten en materialen afgewerkt worden, zowel voor binnen als buiten in de tuin.