“Wow, wat gaaf!” En dat is precies waarom wij in 2018 gestart zijn met de ontwikkeling van fotobehang. En ook nu is dit nog steeds een veelgehoorde reactie van klanten wanneer ze ons fotobehang op de muur hebben. Foto’s die impact maken. Levensgroot op de muur. Binnen Fotobehang.com garanderen we dit effect en werken we daarom keihard om van iedere klant een blije klant te maken.





Fotobehang.com is onderdeel van Wallgroup B.V. en richt zich op de productie van het mooiste fotobehang tegen de scherpste prijs. We werken met een klein team, waardoor iedereen erg betrokken is bij wat we doen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich ontwikkelt en op de hoogte is van wat er in het bedrijf speelt. En werken als team samen om van iedere klant een fan te maken.





Wij printen ons fotobehang zelf. Op onze eigen printers, in ons eigen magazijn. Daardoor kunnen we garanderen dat elk fotobehang exact geprint wordt zoals jij het wilt: haarscherp en volledig op maat!

Wij printen op de beste en snelste printers uit de markt, waarbij we nauw samenwerken met de fabrikanten. Hierdoor blijven we vooroplopen in technologie. En kunnen we snel de laatste technologische ontwikkelingen op print-gebied doorvoeren. Daarnaast denken we na hoe we processen slimmer kunnen maken, zodat onnodige handelingen worden geautomatiseerd. Door deze ver doorgevoerde automatisering hebben we meer tijd om onze klanten persoonlijk te helpen of van advies te voorzien.





Bij ons staat kwaliteit bovenaan. En dat zien we terug in de honderden positieve reacties die we elke maand van klanten ontvangen. Ben je niet tevreden, dan gaan we er persoonlijk voor zorgen dat je dat wel wordt. Een simpel berichtje en wij nemen direct contact met je op.