George van Luit studeerde architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en deed ervaring op bij verschillende internationale bureaus. Hij is werkzaam op het gebied van architectuur en interieurarchitectuur. Zijn werk is het beste te categoriseren binnen de stijl van het Nieuwe Bouwen, het modernisme en de Amsterdamse School. Zijn kennis en ervaring met de toepassing van warmtepompinstallaties, zonne-energie en domoticasystemen garanderen een duurzaam ontwerp.

Van Luit: ‘Elk ontwerp komt stapsgewijs - in “close harmony” met de opdrachtgever - tot stand. De insteek is om het droombeeld van de opdrachtgever met veel enthousiasme, creativiteit en professionaliteit te vertalen in een bouwkundig ontwerp.