Eijffinger is gespecialiseerd in het ontwerpen, verkopen en exporteren van een breed spectrum aan hoogwaardige behangcollecties en interieurstoffen. In eigen studio ontwerpt en ontwikkelt Eijffinger haar trendsettende productenprogramma, die een uitermate actuele en decoratieve uitstraling hebben en zijn toegespitst op verschillende doelgroepen. De collecties van Eijffinger hebben een eigen handschrift dat onderscheidend en herkenbaar is en gericht is op een brede doelgroep binnen het retailkanaal.

Eijffinger is absolute marktleider op het gebied van behang en interieurstoffen in Nederland en is uitgegroeid naar een organisatie die actief is in meer dan 90 landen. Daarnaast richt Eijffinger zich met zijn producten ook op de professionele markt, zoals het inrichten van kantoren, winkels, zorginstellingen, hotels en restaurants. Onze fascinatie Het interieur is de plek waar we binnen zijn. Hier vinden we de bescherming tegen de natuurlijke elementen. De muren en het dak scheiden ons af van de buitenwereld en dat voelt veilig. Maar binnen die veilige omgeving sluiten we ook een heleboel moois uit. Het licht van de zon dat schaduwen vormt op het gras, regendruppels die zich hebben verzameld aan de blaadjes van de bomen en zo een ketting vormen van kleine lampjes, mos dat langs de stenen omhoog kruipt, de wind die een kilometerslang reliëf blaast in het zand. De patronen die we om ons heen vinden en ergens zo vanzelfsprekend zijn maar aan de andere kant zo’n complexe schoonheid vertegenwoordigen, is waar Eijffinger zich al meer dan 135 jaar over verwondert. Die fascinatie willen wij met mensen delen door dessins te ontwerpen waarmee mensen hun interieur kunnen verlevendigen.