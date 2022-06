Baby1suit is het enige label met alleen babypakjes uit 1stuk in de collectie. Ontworpen door een moeder, dus ze zijn allemaal praktisch -de pakjes kunnen aanblijven tijdens het verschonen-, comfortabel -bewegingsvrijheid voor de baby- en verantwoord. De babypakjes worden gemaakt in Europa van 100% GOTS biologische stoffen, dus gifstofvrij!

Eerlijke en pure stoffen voor een puur babyhuidje.

Van zacht Fleecepak tot Sweaterstofpak of stoer Denimpakje, er is voor iedere baby wat leuks! De beste materialen worden gebruikt en de babypakjes zijn in combinatiematen verkrijgbaar, zodat de kleintjes zo lang mogelijk van het babypakje kunnen genieten. Daarna kan het babypakje nog doorgegeven of verkocht worden. Heel duurzaam dus! Kijk gauw op de website voor een impressie van de collectie.