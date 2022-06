Colofon

Interieurbouw Bolten BV beschikt over een moderne werkplaats waar het interieur en timmerwerk prefab wordt klaargemaakt. Wij vinden een goed product uiterst belangrijk. Er wordt samengewerkt met betrouwbare leveranciers, die kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Maatwerk tot in detail.

Wilt u een ontwerp laten maken van een meubel of een compleet interieur? Heeft u zelf ideeën en wilt u deze concreet maken? Onze interieurvormgeefster Ivana Boëtius helpt u hier graag bij. Zij kan ook een 3d tekening voor u uitwerken zodat u van te voren een goed beeld heeft van uw ontwerp.

Projectleider Pieter Leering zorgt er voor dat alle projecten in goede banen worden geleid.

Heeft uw project ook bouwkundige werkzaamheden, dan werken wij samen met Bouwbedrijf Bolten. Hierdoor wordt er zowel op bouwkundig als op interieurgebied uw project in perfecte banen geleid. Door deze samenwerking kan er makkelijk geschakeld worden.

Gemak onder één dak!