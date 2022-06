BRIGHT is een interieurontwerp- en styling bureau. De kracht van BRIGHT is om de wensen van de klant goed te kunnen vertalen in de interieur. BRIGHT staat voor heldere adviezen, duidelijke afspraken en een grote dosis van creativiteit. Interieurs van BRIGHT stralen rust en harmonie uit, waardoor je dat THUIS gevoel gauw krijgt. BRIGHT houdt van kleur, maar wel van ingetogene kleuren. Een combinatie van luxe, stoer en tegelijk ook zacht en warm zijn kenmerken van BRIGHT’S interieur.