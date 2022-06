Profiel & Visie

M3H is een architectenbureau in Amsterdam. In een voormalige parkeergarage aan de Overtoom werken we sinds 1995 met een team van zo’n tien ontwerpers aan de stedelijke omgeving. M3H is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

M3H werkt samen

We werken nooit alleen. We gaan uit van een creatieve samenwerking met opdrachtgevers, bewoners, gebruikers, adviseurs, bouwers en andere betrokkenen. Samen geven we vorm aan het proces.

M3H onderzoekt

Voor M3H begint iedere opdracht met onderzoek. We plaatsen het project in de sociale, fysieke en historische context. Daar voegen we onze praktische en theoretische kennis aan toe. En we laten onze ervaring spreken. Zo verzamelen we alle ingrediënten die nodig zijn voor een goed ontwerp of een gedegen advies.

M3H bouwt

Maken en bouwen staat bij ons voorop. Onze ingrepen zijn precies en hoogwaardig met innovatieve oplossingen in alle facetten. Vakmanschap en ambacht zijn onze basis. Een goede leefomgeving is het resultaat.

M3H maakt

We werken aan projecten op alle schaalniveaus. Onze projecten zijn als een maatpak ontworpen en gemaakt. Ze zijn ongewoon gewoon, en laten zich pas in tweede instantie goed zien. Ze zijn lang houdbaar en daarom duurzaam. M3H leert We zien ons vak als een voortdurende oefening. Daarom werken we graag aan prijsvragen en steken we veel energie in onderzoek. We delen onze kennis en onze visie vaak en uitgebreid met anderen, zoals in het onderwijs en adviescommissies.

M3H -english

is an architectural firm in Amsterdam. Located in a former parking garage on the Overtoom, we’ve worked since 1995 in the urban environment with a team of ten designers.

M3H works

We never work alone. We work creatively with clients, residents, end users, advisors, builders and any others closely involved. Together we give the process form.

M3H examines

For M3H, every assignment begins with research. We place the project in social, physical and historical context. To that, we add our practical and theoretical know-how. And we let our experience speak. In this manner, we assemble all the ingredients necessary for a good design and thorough guidelines.

M3H builds

Creating and building are our priority. Our work is precise and high-quality, with innovative solutions in every dimension. Our foundation is craftsmanship and skill; a good living environment is the result.

M3H creates

We work on projects of all levels of scale. Our buildings are designed and built like tailor-made suits. They’re deceptively simple, and show themselves off upon a second, closer look. They are time-honoured and sustainable.

M3H learns

We see our profession as an ongoing pursuit. That’s why we gladly submit tenders and put a lot of energy into our research. We share our knowledge widely with others, such as educators and advisory committees.