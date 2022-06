#BouwWatKlopt!





We zeggen het maar zoals wij het zien: een omgeving die niet klopt had eigenlijk niet gebouwd moeten worden. Zeker als je bedenkt dat een gebouwde omgeving veelal een grote investering is, waarvan je veel gebruik gaat maken. Wij zien ons vak - het bouwen van omgevingen - als een combinatie van onderzoek, ontwerp en ontwikkeling waarbij vakkennis en de ideeën, wensen en belangen van alle betrokkenen samenkomen. Een lab is daarvoor de ideale plek.