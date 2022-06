De Beugelknaller is de webshop voor het esthetisch plaatsen van multimedia apparatuur zoals televisies, speakers en monitors. Bij De Beugelknaller kies je uit een ruim assortiment eenvoudig de voor jou toepassing geschikte oplossing om je multimedia op een moderne en mooie manier te plaatsen.





Kies bijvoorbeeld voor een TV beugel om je televisie aan de muur te bevestigen. Van standaard TV beugel tot speciale TV beugels om je TV te kunnen draaien- en/of kantelen. Wil je om een hoek heen draaien met je TV? Zelfs dat is mogelijk met de speciale lange arm TV beugel met 4 draaipunten. Maar ook portret en/of landscape mogelijkheden zijn beschikbaar. En dat voor alle denkbare VESA maten. Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste TV Beugel? De Beugelknaller helpt je direct met al je vragen omtrent het optimaal selecteren van de geschikte oplossing.





Een andere populaire oplossing is de TV vloerstandaard. Met deze TV vloerstandaards kun je jouw TV en evt soundbar op een mooie esthetische manier in de ruimte plaatsen. Je hebt keuze uit diverse design zoals moderne standaards en TV vloerstandaards met een houten onderstel.





Ook erg populair zijn de TV liften. Hiermee werk je jouw TV weg in de grond of omkasting en komt jouw TV op commando tevoorschijn. Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische TV lift om zo de TV op een onzichtbare wijze te verwerken in de ruimte. Wanneer je TV wilt kijken maak je eenvoudig gebruik van de afstandsbediening of maak je bijvoorbeeld gebruik van Google Home of Alexa om de TV lift te activeren.





Via de webshop bestel je eenvoudig de gewenste TV beugel, vloerstandaard en andere producten tegen de laagst mogelijke prijs. De Beugelknaller is tevens aangesloten bij het Webshop keurmerk en heeft een uitstekende score op Ekomi.