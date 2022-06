Daudi Concepts





Daudi Concepts ontwikkelt en creëert interieur- en lichtconcepten waar beleving centraal staat.





Een ruimte met betekenis. Alles wat je ziet, hoort, ruikt en voelt zorgen samen voor een stukje ervaring, een stukje beleving.





Een pakkende beleving kan mensen inspireren, boeien, vasthouden en emotioneren.





Deze gedachtegang passen wij toe voor zowel particuliere woningen als commerciële ruimtes. Van interieur- en lichtconcepten tot aan akoestiek. Kleuren, vormen, materialen in het interieur spelen daarbij een belangrijke rol. Daudi Concepts laat deze elementen met elkaar samenwerken om unieke ervarings– en belevingsconcepten te creëren.





Dit kan het thematisch inrichten van een woonruimte zijn, maar ook het verbeteren van werk- of presentatieruimtes in het bedrijfsleven of het ontwikkelen van unieke retail-concepten.





Daudi geeft de ruimtelijke beleving betekenis!









Daudi Concepts develops and creates bespoke interior designs and lighting concepts.





When experience is paramount and space needs meaning. Everything you see, hear, smell, and feel will be provided with a keen perception, and an abundance of thought.





Capturing a lifestyle design should inspire, fascinate, hold, and move people.





We apply this approach to private homes and commercial spaces. From interior and lighting design concepts to acoustics.

Colours, shapes, and materials always play an important role in our design elements.

Daudi Concepts let these essentials work together to create unique experiences and lifestyle concepts.

Daudi gives the spatial experience meaning!