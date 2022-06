Architectuur. Architectuur. Architectuur. In de puurste vorm.

JUMA begrijpt. JUMA adviseert. JUMA ontwerpt. JUMA stelt voor. JUMA bouwt. Persoonlijk contact is essentieel en legt de raakvlakken van de architect en de klant bloot. Deze overlappingen zijn de blauwdruk van het ontwerp. Functionaliteit staat altijd op de eerste plaats, maar JUMA Architects kijkt verder. Tijdens de eerste contacten trachten we de persoonlijkheid van de opdrachtgever te reflecteren. Design veroorzaakt emotie, in interieur en exterieur. De symbiose tussen functionaliteit, schoonheid en kostprijs is een doordachte gelaagdheid. Als ervaringsdeskundige is het cruciaal om de juiste materialen creatief toe te passen, in prijs, schoonheid en functie. Dit vertaalt zich in een verfijnde detaillering die een beleving van ingetogen luxe waarborgt. Een JUMA architects ontwerp is het eindresultaat van vele wensen en toepassingen, een concrete uitvoering van alle emoties, op een ongeremde maar nuchtere creativiteit. Het is onze missie om het juiste plan van aanpak op te stellen, en alles binnen de gewenste tijden op te leveren. Bouwstress, een onbestaand woord. JUMA architects Building The Emotion.