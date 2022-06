Pich is meer dan alleen een online meubelwinkel. We selecteren en bouwen met de hand het beste in kwaliteit en stijl voor jou en je huis. Waarom zou je dagen besteden aan het vergelijken van winkel met winkel om die perfecte look of uniek stuk te vinden. Vind alles wat u zoekt en meer vanuit het comfort van uw huis in Pich Wij zijn een transnationaal bedrijf met eigen productie in Azië en Mexico, ademend vanuit 14 fabrieken over de hele wereld. Met gecertificeerde afnemers en professionals van oorsprong, met wie we de kwaliteit van de producten en de processen in onze productielijnen inspecteren.

Diensten meubels te koop Servicegebieden Jalisco, Mexico Adres Camino San Isidro 551

45646 Jalisco, Mexico

Mexico

+52-3319903510 pich.mx