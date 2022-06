Voor ons geldt dat elk project uniek is en elke opdrachtgever anders. Het is ons doel om voor elk project het maximale resultaat voor onze opdrachtgever te behalen. Zowel in architectonische, als in financiële zin.

Of het nu om een plan gaat voor een nieuwe woning, een hotel, een kantoor- of bedrijfsruimte, een interieurontwerp, een aanbouw, verbouwing of een dakopbouw, het team van Kraal architecten ontwerpt het met enthousiasme, betrokkenheid en een realistische blik. De originele en mooi gedetailleerde ontwerpen komen tot stand door optimale samenwerking van ons creatieve en professionele team van architecten, interieurontwerpers en bouwkundigen.

Naast het ontwerp kan Kraal architecten ook het vergunningstraject, de aanbesteding en de directievoering op de bouw voor haar rekening nemen. Daarnaast ontwerpen we ook meubels, keukens en badkamers en kunnen we voor u het complete interieur verzorgen. Kraal architecten houdt daarbij van duidelijke afspraken qua tijd en geld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kraal architecten gaat voor duurzame relaties met opdrachtgevers. Veel van ons werk komt via aanbeveling, we willen graag dat onze opdrachtgevers onze ambassadeurs worden en dat we er later nog eens op bezoek kunnen komen. Logisch dus, dat we zorgen dat zij tevreden zijn.