Ben jij op zoek naar meer sfeer, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of lukt het maar niet om de ideale indeling te vinden? Ik help je graag aan de beste oplossing voor al je interieurvragen. Als professioneel en onafhankelijk interieurontwerper en -stylist kan ik je helpen met een goed, moodboard, indelingsplan, kleurenplan, materialenplan, meubelplan, stylingplan, ontwerp maatwerk en 3D-impressies. Van een eenmalig interieuradvies tot een volledig interieurontwerp, alles is mogelijk. Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. Dan kijken we samen hoe ik je het best van dienst kan zijn. Dit is ook online heel goed mogelijk. Ik werk zowel voor particulieren als zakelijke klanten. Meer informatie over mijn dienstverlening en projecten vind je op mijn website.