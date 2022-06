Fijn thuiskomen in een huis dat helemaal jouw smaak is en waarin je je prettig kan bewegen. Eenheid, rust, maar wel met verrassende, kleurrijke elementen die je zelf nog niet had bedacht. Of waarvan je niet had gedacht dat je het durfde. Ik kom bij je thuis, luister naar je wensen en werk dit uit in een interieurplan speciaal voor jou. Kies je voor een kleur- en stylingadvies of voor een totaal interieurplan? In beide gevallen kom ik met een creatief plan waardoor jij je weer lekker voelt in je eigen huis. Altijd in jouw stijl, en afgestemd op al je huisgenoten. Ik gebruik het liefst duurzame producten en werk graag met kleur. Ik ben er namelijk van overtuigd dat iedereen zich beter voelt met wat kleur om zich heen. Of dat voor jou nu felle kleuren of juist zachte pasteltinten zijn, daar komen we samen wel uit. Zelf woon ik trouwens met mijn man en twee zoons in een houten klushuis in de buurt van Utrecht. Want ja, ik ben zo iemand die verbouwen best leuk vind en dan vooral het van niets iets maken. Waar ik verder heel blij van word: kleur, dingen maken van hout, stof of wat dan ook. Verder maak ik graag muziek en ben ik veel buiten in mijn tuin en in het bos te vinden. In interieurontwerp komt alles samen wat ik leuk vind: denken in beeld, communicatie, kleur, mooie spullen en mensen kunnen helpen.

Diensten interieuradvies, interieurontwerp, en kleuradvies Servicegebieden Bunnik en Nederland Adres 3981HD Bunnik, Nederland

Nederland

+31-653604240 www.studiohoppa.nl