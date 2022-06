Haardcenter is de specialist in de Benelux op het gebied van haarden zonder afvoer of rookkanaal. Laat je inspireren door meer dan 1.000 verschillende haarden van meer dan 20 wereldwijde A-merken op het gebied van bio-ethanol, elektrisch en buitenhaarden. Wij hebben het meest exclusieve en variërend aanbod en onze haardspecialisten staan online en in de showroom van 1200m2 klaar om jou van de juiste adviezen te voorzien. Een haard zonder afvoer is kiezen voor gemak. Zeg vaarwel tegen torenhoge installatiekosten en rookkanalen. Met ons assortiment aan afvoerloze haarden breng je gemak en tegelijkertijd sfeer in huis.

Diensten Haarden

Open haard

open haarden

bio-ethanol haard

bio-ethanol haarden

exclusieve haarden

buitenhaard

buitenhaarden

tuinhaard

tuinhaarden

elektrische haard

elektrische haarden

sfeerhaard

sfeerhaarden

gashaard

gashaarden

afvoerloze haard

afvoerloze haarden

haard zonder rookkanaal

bio haard

bio haarden

vuurtafel

haarden op maat

houtkachel

haard

Laat alle 25 producten zien Servicegebieden Zaandam en Nederland Adres Daam Schijfweg 15

1507 Zaandam, Nederland

Nederland

+31-850470387 www.haardcenter.nl