Ernst Baas Hoveniers is gevestigd in Waddinxveen. Het hoveniersbedrijf ontwerpt, realiseert en onderhoudt tuinen. Kenmerkend voor de tuinen van Ernst Baas Hoveniers zijn de zorgvuldig gekozen eenvoud en het hoge afwerkingsniveau.

In combinatie met Ernst Baas Tuininrichting kunnen wij voor u, uw buitenruimte totaal beetpakken. Wij denken graag met u mee over de inrichting van uw tuin en terras. De tuin is een belangrijk onderdeel van uw leefomgeving en de inrichting ervan is bepalend voor de sfeer. Daarom adviseren we u graag over de inrichting die bij u en uw tuin past. Zo creëren we samen een smaakvolle buitenruimte waar u echt van geniet.