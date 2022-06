Ontwerpbureau B-TOO staat voor oorspronkelijke en sprankelende interieurontwerpen. Dat doen we voor bedrijven en particulieren die waarde hechten aan professionals die u begrijpen en aanvoelen. Met gevoel voor humor, inlevingsvermogen en volop bezieling verstaan wij de kunst van design en vormgeving: dat zijn onze kernwaarden.

B-TOO heeft kennis van zaken. Wij verkopen geen interieurs. Wij ontwerpen plaatsen waar mensen zich goed voelen. Nooit bedacht vanachter een bureau. Daarvoor kijken we rond, voelen we de ruimte, ontmoeten we mensen en luisteren we naar uw verhalen.

Wij willen u begrijpen. Daarvoor ontvouwen wij uw wensen en eisen en vertalen die naar een helder plan van aanpak en een ontwerp dat past bij uw beleving. Dat doen we vanuit een bijzondere mix van passie, plezier en perfectie. Dat noemen wij: smart en smile. Op een professionele manier vertalen wij uw persoonlijke doelstellingen totdat het juiste idee ons én u raakt.

Met B-TOO maakt u altijd een stap vooruit. Uw energie en sfeer wordt duidelijker, tot in het allerkleinste detail. Niets meer, niets minder. En dat werkt. Voor vandaag, morgen en de toekomst.