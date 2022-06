Welkom bij de Geldersche Houtbouw

Geldersche Houtbouw is de bouwspecialist in houten bijgebouwen. Wij hebben een ruime ervaring in ontwerp en bouw van tuinhuizen, schuren, stallen en priëlen. Daarbij weten wij wat hard werken is. Met ons jonge en enthousiaste team bouwen we elk uniek ontwerp om tot robuust en stijlvol houten bijgebouw. Dat doen we snel en efficiënt. Op een heldere en transparante manier. Zodat u altijd weet waar u aan toe bent.