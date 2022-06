Wonen is een werkwoord, een activiteit.



Een woning is van oudsher een plek die beschutting en bescherming biedt. De hedendaagse woning is veel meer dan alleen beschutting en bescherming. Het is een plek die een thuis biedt. Waar je samen bent met het gezin, familie en vrienden. Waar je slaapt, eet, ontspant, studeert, werkt. Een plek waar je tot rust komt, maar die ook uitdaagt en inspireert.

In onze ontwerpen streven we er naar dat de mix van activiteiten die in de hedendaagse woning plaats vinden naast elkaar en door elkaar heen een plek vinden, zodat er interactie is tussen de bewoners.

ddp-architectuur is een full-service bureau. Wij kunnen uw projecten vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering geheel ontwerpen, uitwerken en begeleiden. Ons werkgebied is: "van stoel tot stad". Niet alleen het ontwerpen van gebouwen en interieurs, maar ook het doen van locatie studies, het ontwikkelen van gebruiksconcepten en het adviseren ten aanzien van het programma van eisen. Voor elke opdracht ontwerpen wij een strategie voor de uitwerking, zodat deze aansluit bij de vraagstelling en budget van onze opdrachtgevers.

ddp-architectuur beschikt over een breed netwerk van professionals waar mee samengewerkt wordt. Vaste contacten met stedenbouwkundigen, lichtadviseurs, interieuradviseurs, constructeurs, bouwfysisch adviseurs en bouwkundig tekenaars resulteren in een projectteam waarmee projecten van verschillende grote en aard ontworpen, uitgewerkt en tijdens de realisatie begeleid kunnen worden.