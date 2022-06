Het Cubiqz inrichtingsconcept bestaat uit lichtgewicht kartonnen meubelen en kartonnen keukens, voorzien van een unieke cover met fotoprint en op maat gemaakte hoes van stof in steeds wisselende kleuren en dessins. Hiermee tover je een lege ruimte in een handomdraai om tot een realistische keuken, woonkamer, slaapkamer en kantoor.

Er is een compleet assortiment niet van echt te onderscheiden kartonnen meubels en keukens verkrijgbaar, waarmee een woning of kantoorruimte makkelijk, snel, professioneel én heel voordelig ingericht kan worden voor een fotopresentatie of bezichtiging. Kopers krijgen zo een goed beeld van de mogelijkheden van woning of kantoorruimte en dát verkoopt!

In combinatie met accessoires kun je elke sfeer creëren. Door de realistische maatvoering kunnen de kartonnen meubels goed gecombineerd worden met bestaand meubilair. Of het nu gaat om een nieuwbouwwoning, een bestaande woning of een gedateerde woning; de mogelijkheden zijn eindeloos.

Voordeel van de tijdelijke kartonnen keukens en meubels: de koper van het object kan geheel naar eigen smaak en budget zijn echte keuken en woninginrichting samenstellen!