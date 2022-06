We are TORNA. We design modern and functional hall and small furniture and we want to make the interior world even more beautiful. Our designs are timeless and functional. We use natural materials such as steel, glass and wood. With this mix of materials we design our own products.The furniture is designed by our own design team. A team that stays up to date in the interiorworld. The designs are always timeless: a design piece that stays for years.





Wij zijn TORNA. We ontwerpen moderne en functionele hal- en kleinmeubelen en we willen de interieurwereld nóg mooier maken.Onze ontwerpen zijn tijdloos, functioneel en we gaan voor strakke lijnen. Met een mix van materialen als metaal, hout en glas vormen we ons eigen ontwerp.De meubelen worden ontworpen door ons eigen designteam. Een team dat op de hoogte blijft van de bewegingen in de interieurwereld, maar er voor zorgt dat het ontwerp altijd tijdloos is: een Design item voor jarenlang plezier.