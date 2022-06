MEF architect - een Italiaans ontwerpbureau welke sinds 2007 inNederland is gevestigd.

Kennismaken met Maria Elena Fauci van MEF architect

Wie zijn wij?

MEF architect is een Italiaans ontwerpbureau dat sinds 2007 in Nederland is gevestigd en opgericht door Maria Elena Fauci:

Ik ben architect en interieurarchitect.

Elegantie, functionaliteit, het samenbrengen van verschillende kleuren en materialen

zijn zeker de kernmerken van mijn interieur designs. Bij mijn architectonische projecten ga ik altijd voor het samenspel tussen architectuur en de omgeving waarin de woning zich bevindt. Ik heb geen vaste stijl en die wil ik ook niet hebben.

Elke ontwerp is een verhaal van verschillende elementen die iets unieks vertellen over mijn cliënten.

Ik ontwerp graag de beeldbepalende meubels voor een woning.

Hier komt mijn Italiaanse afkomst naar boven.





Hoe gaan wij te werk.

De uitkomst van elk project wordt bepaald door het programma van eisen dat door architect en opdrachtgever samen is geformuleerd.

Na een oriënterend gesprek worden de plaatselijke situatie en de specifieke wensen van de cliënt vertaald in een eerste ontwerpschets. Vanaf het begin wordt rekening gehouden met het beschikbare budget zodat alleen gepresenteerd wordt wat haalbaar is. Ik begeleid daarna de totale procedure van schetsontwerp tot en met de aanvraag van de bouwvergunning, van het begeleiden van de bouw tot en met de oplevering. Mijn karakteristiek is de aandacht voor elk detail in elke ruimte van het gebouw. Daarom kom ik regelmatig ter plekke zodat ze alles kan begeleiden, problemen kan voorkomen en het werk kan afleveren zoals verwacht mag worden.

Voor meer informatie kunt u ons contacteren.