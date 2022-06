Sparo heeft zich in de markt gespecialiseerd in gebruikte en re-use tapijttegels. We sorteren onze tapijttegels zelf uit naar meerdere kwaliteiten. Dit betekent dat je voor een fractie van de nieuwprijs een prachtige tegel bij je thuis, op kantoor of showroom neer kunt leggen! Wij hebben altijd 300+ kleuren in voorraad, van kleine restpartijen tegen bodemprijzen tot grote aantallen voor beurzen, showroom of een ander evenement.