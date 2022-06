Bent u op zoek naar de blokhut van uw dromen of wilt heerlijk loungen in uw op maat gemaakte tuinhuis?

Bij Blokhutspecialist vindt u de mooiste producten voor de scherpste prijs. We leveren naast maatwerk of kant- en klare bouwpakketten waarmee u zelf aan de slag kunt. Heeft u liever dat wij het komen monteren dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Een overkapping, veranda of houten garage met carport, u kunt bij ons alles helemaal naar eigen wens samenstellen. Via onze 3d configurator kunt u dit via de website doen, maar u kunt ook langskomen in onze overdekte showroom. Daar staan onze medewerkers voor u klaar om uw dromen om te zetten naar een prachtig eind product voor in uw tuin.

In Capelle aan den IJssel staan tientallen houten bouwwerken zoals blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, houten garages en chalets opgebouwd in onze overdekte, verwarmde showroom van c.a. 700 m2.

Ons adres is te vinden vlakbij Woonboulevard Alexandrium in Rotterdam in Zuid-Holland.

De Blokhutspecialist is HET adres voor betaalbaar maatwerk zoals:

Tuinhuis / Tuinhuis met overkapping

Blokhut / Blokhut met overkapping

Kleine tuinhuisjes, bergingen en schuurtjes, maar ook grote houten chalets, vakantiewoningen en recreatiewoningen

Overkapping, veranda, prieel, kapschuur en houten carport





Wij zijn gespecialiseerd in een blokhut, tuinhuis, chalet of overkapping op maat van o.a. de merken Lugarde, Woodpro en Grandcasa. Uiteraard leveren wij ook standaard tuinhuisjes van o.a. Tuindeco, Interflex, Hillhout, Biancasa, Woodvision en Trendhout.

Laat u verrassen door onze maatwerk mogelijkheden incl. schroeffunderingen, een tal van houtbehandelingen en montage op locatie.

We zien u graag op de

Klaverbaan 142A | 2908 KD, Capelle aan Den IJssel

Onze openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10:30 uur tot 17:00 uur

Of ga naar www.blokhutspecialist.nl