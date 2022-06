Tijdloze midcentury verlichting naar de originele ontwerpen van J.J.M. Hoogervorst voor ANVIA. Origineel "Dutch Design" geproduceerd in Nederland.

Ongeveer tachtig jaar na de oprichting van ANVIA in 1933, zag het bedrijf begin 2015 opnieuw het levenslicht. Eind 2015 zijn we gestart om de ANVIA lampen terug op de markt te brengen. De ANVIA lampen zijn gebaseerd en geïnspireerd op de originele “mid-century” ontwerpen. Bij elke nieuwe ANVIA lamp wordt het gevoel van toen met het gemak en duurzame van nu gecombineerd. Verwezenlijkt door o.a. de mogelijkheid om moderne verlichtingstechnologieën en afwerkingsvormen toe te passen. Onze verlichting wordt gemaakt door ambachtslieden. In Nederland uiteraard !