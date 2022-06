Colofon

Hudson Reed is een internationaal bedrijf en wij zijn gevestigd in

hart van het Penninisch gebergte, Burnley, Verenigd Koninkrijk. We zijn dé online specialist op het snijvlak van luxe modern en traditioneel badkamer sanitair zowel als design radiatoren. We zijn trots op ons scherp geprijsde en zeer uitgebreide assortiment dat bestaat uit o.a. LED-verlichting, handdoekradiatoren, design radiatoren, moderne en traditionele thermostatische douchesets, wastafel-, bad- en keukenkranen, vrijstaande- en douchebaden, badkamermeubels, badkamer accessoires, toiletten, douchebakken, douchewanden & -deuren en nog veel meer.

In de afgelopen jaren heeft Hudson Reed zich ontwikkeld van klein nationaal bedrijf tot internationale marktleider op ons vakgebied met een state-of-the-art distributiecentrum en hebben enkele honderden mensen in dienst. We zijn gewijd aan het bieden van de nieuwste badkamer innovaties en hebben een vakkundige ontwikkelafdeling die constant bezig zijn om onze badkamer & verwarmings producten te verbeteren evenals op de hoogte blijven van de laatste technische innovaties en trends in de sanitair- en verwarmingswereld. Onze producten zijn ontworpen met het oog op kwaliteit, duurzaamheid en geven u de mogelijkheid om jarenlang probleemloos van uw badkamer en verwarming te kunnen genieten.