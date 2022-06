Je huis is een verlengde van jezelf. De plek waar je alles zelf in de hand hebt, je veilige haven. Graag inspireer ik jou om precies te achterhalen wat je eigen stijl is. Ben je klassiek en zoek je rust thuis? Of hou je juist van een bohemien stijl met volop kleur? Zelf ben ik opgegroeid in een huis die constant in verandering stond: ieder jaar was er weer een update in het kleurgebruik. Deze honger naar vernieuwing heeft ervoor gezorgd dat ik zelf altijd op zoek ben naar de nieuwste trends. Ervaar zelf hoe je persoonlijke stijl vinden veel verteld over jezelf als persoon en ga met mij mee op reis door alle mogelijkheden.

