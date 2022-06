Wij maken prachtige moswanden, mosschilderijen, Junglewanden en akoestische mospanelen voor kantoorruimtes tot badkamer en van beursinrichting tot uw woonkamer thuis.

Wij geven ieder interieur een groene, unieke personal touch. Met als ultiem doel: het optimaliseren van het leefklimaat in gebouwen, waardoor mensen zich prettiger voelen en beter functioneren.

Moswens is hip, persoonlijk en innovatief. Hip omdat we met een creatief team werken en ieder project een unieke stempel willen geven. Persoonlijk door korte lijnen, een vast aanspreekpunt en ons klantgericht denken. We zijn innovatief op het gebied van productontwikkeling. Moswens staat bekend om haar creativiteit en moderne insteek zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen.