INTERIEURSTYLING OP MAAT

Ook zo'n zin in een stijlvol interieur, in de stijl die past bij wie jij bent, wat je wilt uitstralen en waarin jij je lekker voelt? Geef jezelf dan een cadeautje en laat BICA-styling je professioneel adviseren. BICA-styling ontwerpt met veel creativiteit, kennis van materialen en oog voor detail jouw eigen(zinnige) interieur. Laat je professionele styling, voor zowel thuis als je bedrijf, gerust aan Bianca van Schie van BICA-styling over. Ze creëert jouw unieke eigen plek: overweldigend in eenvoud, in stijl en in de directe overtuiging dat het helemaal vertelt wie jij bent en waar je voor staat. Interieurstyling op maat dus. De kleinste (kleur)veranderingen kunnen grote gevolgen hebben in je interieur. BICA-styling weet er alles van. En visualiseert het resultaat, zodat je een helder beeld krijgt van je toekomstige interieur. Ook met weinig middelen tovert ze zo een vernieuwende styling voor je. Het zit ‘m immers in de details... Wat BICA-styling allemaal voor je kan doen? Vrijwel alles op het gebied van styling en interieuradvies. Denk aan meekijkstyling, outdoorstyling, fotostyling, visual merchandising, noem het maar op. Het resultaat? Blije mensen die hun wensen terug zien in een uniek (interieur)ontwerp.