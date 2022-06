Over Graham & Brown

Het begon in 1946 met twee vrienden, Harold Graham en Henry Brown. Het bedrijf groeide snel. Verschillende generaties uit aparte families zijn onderdeel van de Graham & Brown familie. In de jaren 60 kwam er een moderne zakelijke aanpak door de invloed van de zonen van Henry en Harold, David Brown en Roger Graham. In de jaren zeventig produceerde Graham & Brown miljoenen rollen behang per jaar en werd het bedrijf een van de grootste onafhankelijke behangfabrikanten van Groot-Brittannië, met toenemende invloed in Europa. Er werden nieuwe behangideeën geïntroduceerd, zoals wasbare wandbedekking van vinyl. Door voortdurende innovatie en creatief denken lanceerde Graham & Brown het inmiddels beroemde merk Superfresco, dat toen en nu gemakkelijk op te hangen (en te verwijderen) is, geschilderd en gewassen kan. Graham & Brown werk samen met diverse internationale designers, zoals Designer Laurence Llewelyn-Bowen, Linda Barker, hemingwaydesign, Jan des Bouvrie, Marcel Wanders en Kelly Hoppen. De internationale uitbreiding die begon in de Verenigde Staten zette door in het laatste decennium, waarin filialen werden opgericht in Frankrijk, Rusland, Canada, China en in Nederland. Vanuit Nederland wordt ook de Duitse en Scandivische markt bewerkt. Verder kan via de website www.grahambrown.com al het behang ook online besteld worden. Dit is een ontwikkeling die snel groeit.