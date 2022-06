Hulp nodig bij het vormgeven en stylen van je interieur? Studio Thuismakers helpt je graag om van jouw huis een fijn thuis te maken. We creëren een interieur op maat, passend bij jouw specifieke woonwensen.

Op vakkundige wijze brengen we kleuren, structuren en elementen bij elkaar. We kijken kritisch naar ruimtes, geven advies over indeling, stemmen meubels op elkaar af en houden rekening met jouw persoonlijke voorkeuren. Daarbij zorgen we voor eenheid, sfeer en balans, en vinden we het leuk om een tikkie gedurfd uit de hoek te komen.

Van advies over kleur tot een complete metamorfose… waar je ook behoefte aan hebt: we kunnen niet wachten om je te verrassen! Door ons al in een vroeg stadium te betrekken bij eventuele verbouwplannen, kunnen we met je meedenken over belangrijke beslissingen. Ook kantooromgevingen geven we een upgraden met een interieur dat naadloos past bij je bedrijf.