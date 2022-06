ZILT architecten bestaat uit de partners Rindert Gerritsma en Jenny

van Heeringen. Na onze opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten (interieurarchitectuur) studeerden we beide af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. We zijn dus zowel architect als interieurarchitect. Dat is te zien in onze ontwerpen. Het interieur en het exterieur vormen een onlosmakelijk geheel. Door middel van vides en doorkijkjes ontwerpen we graag een ruimtelijk en licht interieur met mooie plekken, zowel binnen als buiten. Mooie uitzichten en zon benutten we maximaal door de juiste vorm en oriëntatie van het huis en plaatsing van ramen. Het is voor ons een uitdaging om, ook met een bescheiden budget, de wensen van de opdrachtgever te vertalen in een esthetisch aantrekkelijk en op maat gesneden huis.