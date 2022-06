Happy Kids Art voor unieke meubels.

Uw wens is mijn Passie. Ik vind het geweldig om unieke meubels te maken die passen bij uw ideeën, laat u het liever helemaal aan mij over? Ook geen probleem. Ieder mens is uniek, zo ook ieder meubelstuk van Happy Kids Art. Sprankelende kleuren frisse combinaties stippen bloemen hartjes ruitjes, een motief uit uw behang, of juist rustige kleuren.

Ik tover oude en antieke meubels om tot de meest prachtige pronkstukken voor zowel kinderkamers maar ook zeker voor volwassenen !

Kortom alles is dus mogelijk. Natuurlijk geef ik u graag advies welke combinaties het beste bij uw kamer passen.

Met creatieve groet, Pascalle Ris.