Het trendy interieur modemerk ESTAhome.nl biedt prachtige en gezellige behangcreaties. We reizen de wereld over op zoek naar de nieuwste modetrends en vertalen deze in onze collecties. Zo kan jij je interieur helemaal volgens de nieuwste ontwikkelingen naar eigen smaak inrichten.

ESTAhome.nl is 100% Nederlands. In onze eigen ambachtelijke fabriek in Enschede wordt behang door eigen ontwerpers en stylisten met passie ontworpen en door eigen vakmensen met zorg gemaakt. De liefde voor het product schemert door in alle takken van het bedrijf.

ESTAhome.nl: Een betere wereld

Wij vinden het belangrijk om mee te bouwen aan een betere wereld. Daarom voldoen onze producten aan de hoogste eisen voor ecologisch verantwoord produceren. Zo wordt voor het behang uitsluitend papier uit duurzame bosbouw gebruikt en zijn alle inkten oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk.