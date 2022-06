Studio Harders

Exclusief maatwerk van architectuur en interieurarchitectuur.

STUDIO HARDERS combineert in het ontwerpproces een ruime kennis en ervaring met een procesmatige aanpak. In samenwerking met de opdrachtgever en/of de gebruiker wordt gezocht naar de specifieke kwaliteiten en mogelijkheden van de opgave.

Iedere vraag is anders en met onze persoonlijke aandacht is ieder resultaat specifiek en uniek.Het portfolio is breed en divers. Een kantoorgebouw of een Tiny house; een stedenbouwkundige opdracht of een kastenwand; een aanbouw of een interieurontwerp. Gedreven om vanuit iedere opdracht een onderscheidend resultaat te maken.