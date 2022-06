KeraStone biedt een wereldwijd netwerk in de keramische industrie en directe contacten met natuursteengroeves. Hiermee staat ons een bron van kennis en mogelijkheden ter beschikking om de architect / designer van dienst te zijn. Het spanningsveld tussen design en budget wordt hierbij als uitdaging aangegaan. Wij zijn leverancier van o.a. Refin, ItalGraniti, Coem en vele andere A-merken. Ook voeren wij met Maxus een eigen lijn hoogwaardige keramische tegels in 125 kleuren en 30 formaten. Architectenatelier U bent van harte welkom in onze breed opgezette showroom / atelier, waar u geadviseerd wordt door één van onze adviseurs. We presenteren een breed en diep assortiment, met aandacht voor alle stijlen."