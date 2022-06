Simon Christiaanse Architectuur is opgericht in 2017. Het bureau is gevestigd in het buitengebied bij Ruurlo in de Achterhoek.

Simon Christiaanse Architectuur heeft ervaring en affiniteit met verschillende ontwerpvragen: nieuwbouw, renovatie, herbestemming, verbouwing en duurzaamheid.

Simon Christiaanse heeft bij verschillende architectenbureau's gewerkt aan opdrachten voor projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particulieren. Simon Christiaanse staat ingeschreven in het architectenregister.

Simon Christiaanse Architectuur

+31 6 177 145 36

mail@simonchristiaanse.com

www.simonchristiaanse.com