LTD Studio heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwerpen en realiseren van inspirerende interieurs voor bedrijven en particulieren.

We gaan voor een wereld waarin mensen bewust en gezond wonen en werken.





De interieurontwerpen onderscheiden zich door biophilic design, duurzame materialen, gebruiksgemak, heldere zichtlijnen en topkwaliteit. Als ervaren interieurarchitect is Plamen van Dijk zowel ontwerper als adviseur en kan de studio het hele proces van eerste schets tot oplevering verzorgen.





Elk interieurproject is uniek en een traject op maat. Samen met de opdrachtgever stemt Studio Plamen van Dijk af op de specifieke situatie, wensen, dromen en ambities. In de uitgekiende ontwerpen staan de mensen die de ruimtes gebruiken centraal en wordt de identiteit van de opdrachtgever tot in de kleinste details weerspiegeld.

Vanuit deze aanpak biedt de interieurstudio de volgende diensten aan: