Jonathan Cao en Kesem Yahav, een in Israël geboren koppel dat nu woonachtig is in Amsterdam, ontwerpen en fabriceren handmatig hun eigen meubellijn. Nadat hij afstudeerde als meubelmaker aan het HMC ’Hout en Meubilerings College’ te Amsterdam, richt Jonathan zich nu op meubels, interieur design en interieur voor boten. Kesems basisvaardigheid komt voort uit zijn studie voor keramisch en industrieel ontwerper aan de Bezalel academie voor kunst en design in Jeruzalem. Hun onderling verweven ontwerpen geven krachtig stem aan het verlangen om beider kenmerkend medium te combineren om zo een harmonieus en uniek ontwerp te creëren. Deze lijn van houten meubels met keramische details benadrukt het contrast tussen deze twee materialen, terwijl een zuivere, verfijnde esthetiek behouden blijft.