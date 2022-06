Phaidra Schwetz is in haar werk als interieurontwerpster geïnspireerd en beïnvloed door haar veelzijdige voorstudies in ambachtsvakken als mode en houtbewerking. Haar stijl kenmerkt zich in de verhouding van materiaal en volume. Verwacht geen volledig evenwicht maar spanning en onverwachte oplossingen. Ontstaan uit ambacht, vertaald naar hedendaags design, gebouwd met het oog op functie en gebruik.