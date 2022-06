Houten vloer, visgraatvloer en massieve eiken vloeren

Fairwood is een producent/importeur van houten vloeren, tafels en kasten.

Wij leggen onze vloeren bij particulieren en bedrijven in Nederland, België en Duitsland.

In onze werkplaats kunnen wij de vloer of tafel naar keuze in uw kleur en afwerking bewerken.

Door onze eigen productie en import, zonder tussenpersonen kunnen wij de laagste prijzen rekenen.

Fairwood heeft zo'n 450.000 m2 houten vloer op voorraad en honderden tafels op voorraad.