Vraag jij je ook wel eens af waar de bewoners van de prachtige woningen die voorbij komen op Instagram, in woonprogramma’s en in woonbladen hun administratie of het speelgoed van hun kinderen opbergen? Ik ben van mening dat een een droominterieur ook praktisch moet zijn. Het is een uitdaging om hierin de balans te vinden. Vind jij het lastig deze balans te vinden en ligt de kamer regelmatig overhoop met speelgoed dat geen vaste opbergplek heeft? Ik help je graag deze balans te vinden en een droominterieur te creëren dat ook praktisch is.