De Italiaanse sfeer binnen handbereik! Met de kleuren van Mia Colore in huis, waan je je in het rustieke Italië. Door de warme en poederige uitstraling die doet denken aan verfijnde fresco’s, creëer je in je eigen huis de Italiaanse sfeer. Zacht of stoer, voor elke woonstijl is er een prachtig kleurenpalet.